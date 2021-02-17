banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret etmeli
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret...
Ekmek yapmak için un gerekir
Ekmek yapmak için un gerekir
banner376
Flaş Haber
Kar yağdı
Kapat

Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 17 Şubat 2021 tarihli bülteni..

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:44
Polis haberleri
banner337
banner391

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün 15:05 - 15:40 saatleri sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.(E-21)’nın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 132 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet porselen tabak ve bir adet banknot parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner341
Yine dün, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatice Tahsin Erönen Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Y.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 27 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polis BültenPolis HaberleriPolis Basın SubaylığıPolisiye HaberlerPolisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 gün tutukluluk emri verildi
3 gün tutukluluk emri verildi
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
Aziz Meşet tutuksuz yargılanacak
Aziz Meşet tutuksuz yargılanacak
Ferhat Sakarya tutuksuz yargılanacak
Ferhat Sakarya tutuksuz yargılanacak
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
20 kişi hakkında yasal işlem!
20 kişi hakkında yasal işlem!
Yeşilyurt'ta darp!
Yeşilyurt'ta darp!
Müstahdem tarafından hırsızlık
Müstahdem tarafından hırsızlık
Çek hırsızlığı!
Çek hırsızlığı!
3 gün tutukluluk emri verildi
3 gün tutukluluk emri verildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim