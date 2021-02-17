Polis haberleri

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün 15:05 - 15:40 saatleri sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.A.(E-21)’nın ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 132 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet porselen tabak ve bir adet banknot parçası bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yine dün, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Hatice Tahsin Erönen Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu A.Y.(E-34)’nin tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 27 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 16-17.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 12 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.