Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

09.02.2021 tarihinde Gönyeli’de ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Mohamad EL BOUBOU(E-23)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU

11.02.2021 tarihinde, Alsancak’da A.E.O.(E-30)’nun kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada satışı hazır hale getirilmiş 34 adet paket halinde toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11-12.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 17 kişinin sokağa çıkma yasağını, 2 kişinin ise maske takma kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.