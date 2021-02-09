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Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 9 Şubat 2021 tarihli bülteni..

09 Şubat 2021 Salı 12:40
Polis haberleri
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ANİ GAYRİ TABİİ ÖLÜM

08.02.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lapta’da sakin Hatuk KORKMAZ (K-69), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiği bir sırada yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

05.02.2021 tarihinde, Göyeli’de kalmakta olduğu ikametgahı içersinde  ölü olarak bulunan Saıfeldin Khaırt Mohamed Elshaıfy (E-21)’nin şüpheli ölümü üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Y.K.H.(E-21) ve A.M.B.H.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 

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08.02.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında Gazimağusa’da, J.M.M.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.S.(E-36)’nin Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 400 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 08-09.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 49 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 7 kişinin ise maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polis BülteniPolisiye Olaylar
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