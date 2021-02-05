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Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 5 Şubat 2021 tarihli basın bülteni..

05 Şubat 2021 Cuma 11:22
Polis haberleri
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MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK (GELİŞME)

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31.01.2021 tarihinde, Gemikonağı’nda meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan Y.E.İ.(E 23)’nin yapılan ileri soruşturmada; Ocak 2021 ayı içerisinde çalışmakta olduğu yurt odası içerisinden 1 adet bilgisayar kasası,1 adet bilgisayar monitörün ve aparatlarını, 1 adet valiz, 2 adet televizyon, 1 adet bilgisayar masası, 1 adet 4 kişilik yemek masası ve 1 adet çalışma koltuğunu çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 04-05.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 19 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 2 iş yerinin yasal emirlere uymayarak açık olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu iş yeri işletmecisi 3 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

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