Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

10.01.2021 tarihinde, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kaleburnu'nda sakin Hüseyin İNLEN(E-73)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “aort damarı yırtılmasına bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (EROİN) TASARRUFU



Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KUNDAKLAMA

13.01.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Dipkarpaz’da Hilmi KARAKUŞ’a ait ağıl içerisinde bulunan balya ve samanlar meçhul şahıs/lar tarafından ateşe verilmek suretiyle yakılarak kundaklanmıştır.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu yaklaşık 4000 adet havetta balyası ve 100 çuval vigo samanı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

1. 08.01.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de Mete Adanır caddesi üzerinde F.F.Y.S. (E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan demir parçası ile Ismaaıl ALBATHISH’in sol dizine vurup darp ettikten sonra çenesine yumruk vurup çene ve dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Mesele ile ilgili olarak aranmakta olan F.F.Y.S. (E-23) bulunarak tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 12.01.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında Gönyeli’de C.H.(E-26), aralarında çıkan tartışma sonucu M.Ö.(K-27)’yü darp ettikten sonra, yüzüne kafası ile vurması sonucu burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

10.01.2021 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Hamitköy’de Halil TAVUKÇUOĞLU’na ait araç hurdalığı içerisinde bir aracın motoru üzerinde monteli bulunan avans ayar parçası çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.O.D.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.