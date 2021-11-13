banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
Ünal Üstel’in biletini kimler kesti!
banner404

Polis haberleri

13 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

13 Kasım 2021 Cumartesi 12:15
Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

09.11.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Monaf ALHAKIM (E-26)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

03.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit paranın M.F.L(E-20) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.F.L(E-20)’nin bularak çaldığı 10.000TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.(E-21)’ye nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

banner341
12.11.2021 - 13.11.2021 tarihleri arasında, 5 İlçe’de (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele) gerçekleştirilen trafik denetimlerinin yanı sıra, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında asayiş denetimleri de gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında ise 5 kişinin kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRLEN TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA;

Lefkoşa’da 1120 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 288 araç sürücüsü hakkında (21’i alkollü olmak üzere) ileri işleme gidilirken 4 araç trafikten men edilmiş ve sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan ise bir kişi tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da 198 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü (5’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de 398 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü (6’sı alkollü araç kullanmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta 320 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü (1’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken 1 araç ise trafikten men edilmiştir

İskele’de 198 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Polisiye Olaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergün teminata bağlandı
Ergün teminata bağlandı
KKTC’ye benzin almaya gelen GKRY vatandaşının başı fena yandı
KKTC’ye benzin almaya gelen GKRY vatandaşının başı fena yandı
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Çalıştığı iş yerinin 50 Bin TL'sini sirkat etti iddiası
Çalıştığı iş yerinin 50 Bin TL'sini sirkat etti iddiası
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
Narkotikten başarılı operasyon
Narkotikten başarılı operasyon
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
3 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
45 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Polisten haberler
Polisten haberler

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim