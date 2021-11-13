Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM(GELİŞME)

09.11.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Monaf ALHAKIM (E-26)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

03.11.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de, bir şahsın bankadan çekmiş olduğu parasından yere düşürdüğü 10.000TL nakit paranın M.F.L(E-20) tarafından bulunarak çalındığı tespit edilmiştir.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.F.L(E-20)’nin bularak çaldığı 10.000TL nakit parayı, arkadaşları A.R.K.(E-20) ve K.S.N.(E-21)’ye nasıl ve ne şekilde bulduğunu söyleyerek aralarında paylaştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

12.11.2021 - 13.11.2021 tarihleri arasında, 5 İlçe’de (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele) gerçekleştirilen trafik denetimlerinin yanı sıra, Girne Polis Müdürlüğü ve Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahalarında asayiş denetimleri de gerçekleştirilmiştir.

Girne’de gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında kumarhanelerde yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında ise 5 kişinin kahvehanede kumar oynadıkları tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

İLÇELERDE GERÇEKLEŞTİRLEN TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA;

Lefkoşa’da 1120 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 288 araç sürücüsü hakkında (21’i alkollü olmak üzere) ileri işleme gidilirken 4 araç trafikten men edilmiş ve sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan ise bir kişi tutuklanmıştır.

Gazimağusa’da 198 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü (5’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

Girne’de 398 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 72 araç sürücüsü (6’sı alkollü araç kullanmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken, 6 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta 320 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü (1’i alkollü olmak üzere) hakkında ileri işleme gidilirken 1 araç ise trafikten men edilmiştir

İskele’de 198 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 32 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.