Polis haberleri

HIRSIZLIK

17-20.09.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, Çanakkale Bölgesi Tufan Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şirkete ait van aracın sağ ön kapı camı kırılarak hasara uğratıldıktan sonra araç içerisinde bulunan toplam 19.402,20 TL nakit para çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.A.(E-30) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.





YANGIN

20.09.2021 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta, muhtemelen yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 74 dönüm alan içerisindeki otlar ve akasya ağaçları ile Kemal BAYUR’a ait tarla içerisinde sulama hortumları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 20-21.09.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.