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Polis haberleri

25 Haziran 2021 Cuma 14:01
Polis haberleri
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ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM (GELİŞME)

22.06.2021 tarihinde Taşkent’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde yaşamını yitiren Yunus YAVUK(E-42)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ kronik akciğer hastalığı ve siroz” olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİK SONUCU ÖLÜME SEBEBİYET VERMEK

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24.06.2021 tarihinde 22.00 – 23.00 saatleri arasında Gönyeli’de sakin Hakan YALÇIN(E-38) henüz tespit edilemeyen apartman yüksekliğinden düşmesi sonucu yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

ileri soruşturmada bahse konu şahsın ölümü ile ilgili ihmali olduğu tespit edilen E.İ.(E-30) tutuklanmıştır.

Akabinde olay mahalli ve bahse konu şahsın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 296 gram ağırlığında bonzai türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup soruşturma devam etmektedir.


SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 24-25.06.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 40 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği; 13 iş yerinin ise kapama saatine riayet etmeyerek yasal emirlere uymadığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Polisiye OlaylarPolisiye HaberlerPolis Basın Bülteni
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