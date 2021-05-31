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Polis haberleri

31 Mayıs 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:21
Polis haberleri
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
1) 30.05.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Girne’de sakin Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2) 30.05.2021 tarihinde saat 11:40 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Hüseyin NURTUNÇ (E-61) ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30- 31.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yeri işletmecisinin ise kapama saatine riayet etmediği, 5 kişinin ise bir kahvehanede toplanıp kağıt oyunu oynamak suretiyle yasal emirlere uymadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Basın BülteniPolisiye Olaylar
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