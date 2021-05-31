Polis haberleri

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1) 30.05.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında Girne’de sakin Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2) 30.05.2021 tarihinde saat 11:40 sıralarında Yeniboğaziçi’nde sakin Hüseyin NURTUNÇ (E-61) ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 30- 31.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yeri işletmecisinin ise kapama saatine riayet etmediği, 5 kişinin ise bir kahvehanede toplanıp kağıt oyunu oynamak suretiyle yasal emirlere uymadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.