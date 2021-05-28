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Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 28 Mayıs 2021 tarihli bülteni..

28 Mayıs 2021 Cuma 10:46
Polis haberleri
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ŞANS OYUNLARI YASASINA AYKIRI HAREKET VE 04/2008 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASINA AYKIRI SUÇ GELİRİ AKLAMA

27.05.2021 tarihinde, Yenikent Gönyeli’de, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından; internet üzerinden yasa dışı faaliyet gösteren “VD Casino ve Şutbet” isimli bahis ve kumar sitelerine yetkili makamdan izinsiz olarak finans hizmeti ile grafik tasarım hizmeti sundukları tespit edilen bir ikametgaha  operasyon düzenlenmiştir. 

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Operasyon kapsamında bahse konu ikametgah içerisinde bulunan 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı soruşturma maksatlı emare olarak alınmıştır. Meselede zanlı olarak görülen Ö.O.G.(E-28) ve A.G.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA AYKIRI HAREKET VE YASAL EMİRLERE RİAYETSİZLİK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 27 - 28.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği KKTC vatandaşlarının girmesi ve Sağlık Bakanlığı taahhütnamesine göre dışarıdan müşteri alınmasının yasak olduğu halde 3 kişinin kumarhaneye müşteri olarak alındığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

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Kktc Polis Basın SubaylığıKktc Polis Haberleri
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