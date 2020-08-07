Polis göz açtırmıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde, gece kulüpleri, kahvehaneler, bet ofisleri, pansiyonlar, yatı evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren 3 iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği, Gaziköy’de bir iş yerinin perakende alkollü satış izni olmadığı halde alkollü içki satışı yaptığı, bir iş yerinin ise tütün satış izni olmadığı halde sigara ve tütün sattığı tespit edilmiştir.

Denetimlerde ayrıca hakkında ihraç emri bulunan bir kişi ile KKTC’de izinsiz ikamet eden bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, 3 kişinin de PCR testi sonucu çıkana kadar belirtmiş oldukları adreste kalmadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edilmiş bir araç sürücü ise tutuklanmıştır. Aracında tecavüzi alet (sopa) bulunan bir araç sürücüsü hakkında ise yasal işleme gidilmiştir.

İskele’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan toplam iki kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 242 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 64 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edilmiş bir araç sürücü ise tutuklanmıştır.