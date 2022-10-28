Polis, ele geçirilen silah ve mermileri balistik incelemeye gönderecek

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Veli Umut Erkan ile Birdağ Yurdaışık bugün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cenk Özyay olayla ilgili olguları aktardı.

Polis Cenk Özyay 26.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Girne'de faaliyet gösteren Pars isimli oto galeride Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; bir adet 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait bir adet şarjör ve 7 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, operasyon kapsamında her iki zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, ele geçirilen silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ifade ederek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.