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Polis dün gece göz açtırmadı!

15-16.08.2020 tarihleri, 21:00-01:00 saatleri arasında, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahaları içerisinde asayiş ve trafik denetimi yapılmıştır.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:15
Polis dün gece göz açtırmadı!
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Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, barlar, eğlence yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurduğu tespit edilen bir şahıs aleyhinde yasal işleme gidildi.

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Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 477 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 96 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 26 araç trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 525 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edilmiştir.

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Son Güncelleme: 16.08.2020 10:05
Anahtar Kelimeler:
Polis DenetimAsayiş Ve Trafik DenetimiGirne PolisiGüzelyurt Polisi
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