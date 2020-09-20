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Polis denetiminde arkadaşının tasarrufundaki maddeyi alarak yutan kız yoğun bakımda

20 Eylül 2020 Pazar 18:05
Polis denetiminde arkadaşının tasarrufundaki maddeyi alarak yutan kız yoğun bakımda
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19.9.20 tarihinde Gazimağusa’da enderi görülmemiş bir olay yaşandı. Eğlence merkezinden çıkan ikisi kız ikisi erkek 4 arkadaş bir cadde üzerinde kontrol yapan trafik polisine yakalanınca araçta bulunan Buğra Nil Kaptan, araç sürücüsü Ali Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan ve Kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 7 gr ağırlığındaki maddeyi alıp yutması sonucu komaya girmiş olup şu an Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesi veriyor. Sürdürülen tahkikat sonucunda araç sürücüsü Ali Yavuzcan, Sibel Ocak ve Cemal Türkkan polis tarafından aynı gün tutuklandı.

Hastanede yatmakta olan Buğra Nil Kaptan dışında diğer 3 zanlı bugün 20.9.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde kanunsuz Kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PÇ Necip Samancı yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

PÇ Samancı şahadetinde 19.9.20 tarihinde İskele Polis Müdürlüğünden alınan bilgide Buğra Nil Kaptan’ın Gazimağusa devlet hastanesinde yatmakta olduğunu, durumunun ciddi olduğunu, muhtemelen uyuşturucu kullanımından olabileceği bilgisiyle soruşturma başlattıklarını belirtti.

PÇ Samancı şahadetine devamla, Sürdürülen soruşturmada, zanlıların henüz belirlenemeyen birinden 10 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu satın aldıkları, bunun 3 gr’nı belirlenemeyen bir şahsa sattıkları ve Gazimağusa’da bir eğlence merkezinde eğlenip alkol aldıklarını, İskele bölgesine dönüş yapmakta oldukları esnada trafik kontrolü yapan bir polis ekibiyle karşılaştıklarını söyledi. Polisin trafik kontrolü yapmak için aracın yanına geldiğini gören Buğra Nil Kaptan’ın araç sürücüsü Ali Yavuzcan’ ın tasarrufunda bulundurduğu ve yaklaşık 7 gr olan kokain türü uyuşturucu maddeyi yutmak suretiyle ortadan kaldırdığını belirten PÇ Samancı araç sürücüsü Ali Yavuzcan’ın yapılan alkol testinde kanında yüzde 70 oranında alkol bulunması nedeniyle alıkonduğunu söyledi.

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Araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığına ve diğer zanlıların İskele’ ye döndüklerine dikkat çeken PÇ Samancı, sabah saat 04.00 raddelerinde Buğra Nil Kaptan’nın durumunda ağırlaşma olunca önce yaşam hastanesine daha sonra da Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine yatırıldığını aktardı.

Araçta bulunan Sibel Ocak’ın beyanı doğrultusunda zanlıların tutuklandığını belirten PÇ Samancı, Sibel Ocak ve Buğra Nil Kaptan’dan kan örneği alındığını aktardı.

Tahkikatın çok yeni olduğunu, alınacak ifadeler yanında eğlence merkezi, hastane, kamera görüntüleri ve cep telefonlarında görüştükleri kişilerle ilgili ifadeler alıp araştırmalar yapacağına vurgu yapan PÇ Samancı, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Seran Bensen zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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