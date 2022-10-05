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POLİS DAVASI SON AŞAMADA

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği'nin PM Sami Günözger ile birlikte yürüttükleri 36 hizmet yılından sonra emeklilik hakkı ile ilgili Yüksek İdare Mahkesinde 05.10.2022 tarihinde görüşülen dava Anayasa mahkemesine sevkinden önceki son aşama olan 3 yargıçlı itiraz duruşmasına gidilmesine kararlaştırıldı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:50
POLİS DAVASI SON AŞAMADA

(Kamalı Haber) – Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği'nin PM Sami Günözger ile birlikte yürüttükleri 36 hizmet yılından sonra emeklilik hakkı ile ilgili Yüksek İdare Mahkesinde 05.10.2022 tarihinde görüşülen dava Anayasa mahkemesine sevkinden önceki son aşama olan 3 yargıçlı itiraz duruşmasına gidilmesine kararlaştırıldı.

Bu gün Lefkoşa Mahkemesinde toplanan polisler, dernek yeni ve eski yöneticileri, Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği üyeleri ve Emekli Polis Mensupları derneği başkanı Nurettin Çırakoğlu ve ekibi de destek amaçlı olarak çalışan polislerin yanında yer aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
POLİS DAVASI
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