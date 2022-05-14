Polis aracına ateş ettiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğaz bölgesinde meydana gelen ‘Katle teşebbüs’ , ‘Kanunsuz atesli silah tasarrufu’ , ‘Polisin dur emrine uymama’ suçlarından tutuklanan Fırat Tuğalp ve Muhammet Mavideniz dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru Enver Kasap mahkemede olayla ilgili konuştu. Kasap, olayın dün akşam saat 22.30 raddelerinde rutin kontroller sırasında meydana geldiğini söyledi. FM 849 plakalı Van aracın durmayarak Dikmen Taşkent istikametine kaçtığını ifade eden Polis Enver Kasap, araçtakilerin arka camı kırarak polis aracına kriko, cam şişe, testere ve makine parçalarını attığını, takibe devam eden polis aracına 3 el ateş açıldığını kaydetti. Polis, zanlıların daha sonra ormanlık alana kaçtığını, Taşkent-Haspolat tarafından doğru gittiklerini söyledi. Polis, zanlıların aracı toprak alanına park edip yaya kaçmaya başladıklarını açıkladı. Polis, koşarak kaçmaya çalışan zanlılardan Fırat Tuğalp’ın makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.

Kaçan 2 kişinin arandığını ifade eden Kasap, olayda kullanılan silahın hala bulunmadığını ifade etti. Kasap, olay yerinde geniş çaplı soruşturma yapılacağını kaydederek 3 gün tutukluluk talep etti. Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.