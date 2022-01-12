Plastik kasaları çaldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2021 yılı içerisinde Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Ahmet Topal’ın 2021 yılı içerisinde Lefkoşa' da İşletmeciliğini Hasan ONBAŞI' nın yaptığı Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda kasaların bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.