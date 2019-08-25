Plajda dedektör: 2 kişi tutuklandı!

Yeniboğaziçi Kocareis Plajı’nda polisin dün öğle saatlerinde yaptığı kontrolde, tasarruflarında metal arama dedektörü bulunan iki kişi tutuklandı.

Plajdaki kontrolde İ.S. (E-40) ve D.A.’nın (E-44) tasarrufunda metal arama detektörü tespit eden polis, D.A.’nin aracında detektörle arama neticesi bulunduğuna inanılan 2 adet 1 TL madeni para, bir gümüş yüzük ve bir gümüş kolye buldu. Bulunanlar emare alındı.