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Plajda dedektör: 2 kişi tutuklandı!

Tasarruflarında metal arama dedektörü bulunan iki kişi tutuklandı.

Plajda dedektör: 2 kişi tutuklandı!

Tasarruflarında metal arama dedektörü bulunan iki kişi tutuklandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:16
Plajda dedektör: 2 kişi tutuklandı!

Yeniboğaziçi Kocareis Plajı’nda polisin dün öğle saatlerinde yaptığı kontrolde, tasarruflarında metal arama dedektörü bulunan iki kişi tutuklandı.

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Plajdaki kontrolde İ.S. (E-40) ve D.A.’nın (E-44) tasarrufunda metal arama detektörü tespit eden polis, D.A.’nin aracında detektörle arama neticesi bulunduğuna inanılan 2 adet 1 TL madeni para, bir gümüş yüzük ve bir gümüş kolye buldu. Bulunanlar emare alındı.

Son Güncelleme: 25.08.2019 15:22
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Plajda DedektörKocareisplajı Dedektör
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