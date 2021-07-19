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Plajda bayanların mayolu resimlerini çeken şahıs tutuklandı

19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:13
Plajda bayanların mayolu resimlerini çeken şahıs tutuklandı

17.07.21 tarihinde Yeni Boğaziçi belediye plajında denizde banyo yapan mayolu bayanların gizlice resimlerini çeken Ç. E. şikâyet üzerine 18.07.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 19.07.21 tarihinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride yargılanmak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde 17.07.21 tarihinde akşam saatlerinde Yeni Boğaziçi plajında iki kadının mayolu resimlerini zanlının gizlice çektiği konusunda yapılan şikâyet üzerine alıkonduğunu, cep telefonunda yapılan kontrolde çekmiş olduğu resimlerin tespit edilmesiyle tutuklanarak cep telefonunun emare alındığını belirtti.

İşlemiş olduğu suçlardan dolayı kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul etmeyen zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis, ileride yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç ileride yargılanmasında hazır bulunmak maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması ve on beş günde bir polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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