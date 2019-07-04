Plaj sapıkları teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi
30.6.19 tarihinde Gazimağusa Glapsides plajında banyo yapan bayanların gizlice resim ve video çekimlerini yapan Pakistan uyruklu Muhammad Avais ve Muhammad Usman özel hayatın gizliliğine aykırı suç nedeniyle 1.7.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlar ve ayni gün çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti.
Şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000’er TL nakdi teminat yatırmaları, 50000’er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını, şartları yerine getirmemeleri halinde 1 ayı geçmeyen süreyle merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.
Şartları yerine getiremeyen zanlılar merkezi ceza evine gönderildiler. (MHA)