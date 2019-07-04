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Plaj sapıkları teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi

Plaj sapıkları teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:06
Plaj sapıkları teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi

Plaj sapıkları teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi

30.6.19 tarihinde Gazimağusa Glapsides plajında banyo yapan bayanların gizlice resim ve video çekimlerini yapan Pakistan uyruklu Muhammad Avais ve Muhammad Usman özel hayatın gizliliğine aykırı suç nedeniyle 1.7.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlar ve ayni gün çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 er gün tutukluluk emri temin edilmişti.

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Zanlılar bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Şükrü Hafız şahadetinde olgularla ilgili bilgi aktardı. Her iki zanlının telefonlarında yaptığı incelemede özel hayatın gizliliğine aykırı zanlı 1 M.A nın telefonunda 9 adet video ve 16 adet resim; zanlı 2 M.U nun telefonunda ise 4 adet video kaydı tespit edildiğini aktaran Hafız incelemenin devam ettiğine vurgu yaptı. Çalışma izinleri mevcut olan zanlıların bu aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığını belirten Hafız mahkemenin uygun göreceği şartlarla teminata bağlanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren bayan yargıç Hazan Aksun zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000’er TL nakdi teminat yatırmaları, 50000’er TL şahsi kefalet imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmalarını, şartları yerine getirmemeleri halinde 1 ayı geçmeyen süreyle merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

Şartları yerine getiremeyen zanlılar merkezi ceza evine gönderildiler. (MHA)

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