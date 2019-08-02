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Piyasaya sahte para sürerken yakalandı...

Girne ve Lefkoşa’da piyasaya sahte para sürerken yakalanan zanlı Burak Akgün dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Piyasaya sahte para sürerken yakalandı...

Girne ve Lefkoşa’da piyasaya sahte para sürerken yakalanan zanlı Burak Akgün dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:27
Piyasaya sahte para sürerken yakalandı...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Aydoğanlı, zanlı Burak Akgün’ün sahte banknot tasarrufu, tedavüle sürme, sahtekârlıkla para ve kredi temini suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Aydoğanlı, 24.06.2019 tarihinde, Lefkoşa'da sakin Burak Akgün’ün sahte olarak tasarrufunda sahte 50 ve 100 TL’lik toplam 4 bin 900 TL banknotu Lefkoşa'da tedavüle sürüp sahtekârlıkla para ve kredi temin ettiğini anlattı.

Aydoğanlı, adı edilen zanlının Girne Lemar’da sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili zanlının konu paraları 13 ayrı işyerinde harcadığının tespit edildiğini belirten Aydoğanlı, üzerinde 10 adet 50 TL, 3 adet 100 TL, aracında 29 adet sahte 50 TL bulunarak, emare alındığını söyledi.

Aydoğanlı, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 02.08.2019 15:34
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