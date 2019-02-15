Pınarlı’daki ev açma ile ilgili gelişme

PINARLI’DAKİ EV AÇMA İLE İLGİLİ GELİŞME

Ev açma, sirkat , kasti hasar zanlısına 6 gün ek tutukluluk 15.2.19 18.12.18 - 23.1.19 tarihleri, saat 17.30 – 16.30 saatleri arasında Gönyeli sakini Sibel Erçıka’ya ait Pınarlı köyünde bulunan 1,5 yıldan beri kapalı olan ikametgahını açıp içeri giren Pınarlı sakini KKTC vatandaşı B.S (E- 23) ikametgahtan 2 dikiş makinesi, 1 adet gazyağlı soba ve ev eşyaları sirkat ederek Ev açma, sirkat, kasti kasar ve Mülke tecavüz suçlarını işlemiş ve 12.2.19 tarihinde tutuklanmıştı. 13.2.19 tarihinde Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı için 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 15.2.19 tarihinde ek tutukluluk emri için zanlı tekrar yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Baki Bakioğlu’nun olgular ile ilgili Mahkemeye aktardığı bilgide tahkikatın henüz tamamlanmadığını, bölgede faili meçhul benzeri suçlar olduğunu, zanlının emare olarak alınan telefonundaki ses ve görüntü kayıtlarının tetkiki için telefonun PGM ne gönderildiğini, zanlının ifade vermediğini, Polise de hiçbir şekilde yardımcı olmadığını belirterek 6 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlının 6 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)