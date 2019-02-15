Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
224.215
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.8102
EURO
5.9542
10 gün hapis yatacak
10 GÜN HAPİS YATACAK
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tecavüz zanlısı tutuklu yargılanacak
TECAVÜZ ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Sürücülerin dikkatine
Son Dakika
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
banner282

Pınarlı’daki ev açma ile ilgili gelişme

Pınarlı’daki ev açma ile ilgili gelişme

15 Şubat 2019 Cuma 17:49
Pınarlı’daki ev açma ile ilgili gelişme

PINARLI’DAKİ EV AÇMA İLE İLGİLİ GELİŞME

Ev açma, sirkat , kasti hasar zanlısına 6 gün ek tutukluluk 15.2.19 18.12.18 - 23.1.19 tarihleri, saat 17.30 – 16.30 saatleri arasında Gönyeli sakini Sibel Erçıka’ya ait Pınarlı köyünde bulunan 1,5 yıldan beri kapalı olan ikametgahını açıp içeri giren Pınarlı sakini KKTC vatandaşı B.S (E- 23) ikametgahtan 2 dikiş makinesi, 1 adet gazyağlı soba ve ev eşyaları sirkat ederek Ev açma, sirkat, kasti kasar ve Mülke tecavüz suçlarını işlemiş ve 12.2.19 tarihinde tutuklanmıştı. 13.2.19 tarihinde Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı için 2 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bugün 15.2.19 tarihinde ek tutukluluk emri için zanlı tekrar yargıç huzuruna çıkarıldı.

 Tahkikat memuru Baki Bakioğlu’nun olgular ile ilgili Mahkemeye aktardığı bilgide tahkikatın henüz tamamlanmadığını, bölgede faili meçhul benzeri suçlar olduğunu, zanlının emare olarak alınan telefonundaki ses ve görüntü kayıtlarının tetkiki için telefonun PGM ne gönderildiğini, zanlının ifade vermediğini, Polise de hiçbir şekilde yardımcı olmadığını belirterek 6 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlının 6 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 gün hapis yatacak
10 gün hapis yatacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı
Arabada ve evde gümrüksüz 15 parfüm ve 39 kol saati bulundu, 2 kişi tutuklandı
Masa üstünde yanık unutulan mumlar yangına sebep oldu
Masa üstünde yanık unutulan mumlar yangına sebep oldu
250 adet uyuştucu hapı verdiğini kabul etti...
250 adet uyuştucu hapı verdiğini kabul etti...
Dostlar Kahvehanesinde kaçak işçi
Dostlar Kahvehanesinde kaçak işçi
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
Uyuşturucuyla yakalanan gençler tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucuyla yakalanan gençler tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim