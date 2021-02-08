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Piknik alanında tartıştığı kişiyi feci şekilde darp etti

03.02.21 tarihinde saat 17.20 raddelerinde Akdoğan’da piknik alanında aralarında husumet olması nedeniyle tartıştığı V.S isimli şahsı elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ederek burun kemiği ile sol göz çukurunun kemiğinin kırılmasına neden olan Evrim Şengül, şikâyet üzerine 05.02.21 tarihinde tutuklanmış ve aynı gün çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:02
Piknik alanında tartıştığı kişiyi feci şekilde darp etti
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Zanlı 08.02.21 tarihinde vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Serhan Bundak, polis memuru İbrahim Bulut’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Bulut yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 03.02.21 tarihinde Akdoğan köyünde piknik alanı içerisinde önceden aralarında husumet bulunan V.S isimli şahsı elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek burun kemiği ile göz çukuru kemiğinin kırılıp vahim zarara uğramasına neden olduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine aleyhinde şikâyet başlatılan zanlının 05.02.21 tarihinde kendi isteği ile polise gelerek teslim olduğuna değinen tanık polis, aynı gün zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

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Tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık polis zanlıya vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla yazılı dava tebliği edildiğini söyleyen tanık polis zanlının davasına karşılık “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Aleyhinde yeterli şahadet temin edildiğini söyleyen tanık polis, zanlının 20 Haziran 2020 tarihinde Güzelyurt’da işlemiş olduğu vahim zarar ve ciddi darp suçlamasından aleyhinde dosya tanzim edildiğini ve yargılanıncaya değin teminata bağlandığına dikkat çekti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirten tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 şer bin TL’lık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Evrim Şengül
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