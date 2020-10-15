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Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa'da 3 ay önce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden zanlı Pembe Kamkam, yasal olmayan yolla giriş yaparken tutuklandı.

15 Ekim 2020 Perşembe 15:30
Pembe Kamkam 1 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

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Mehmet Dikmen’e uyuşturucu temin eden zanlı Pembe Kamkam’ın PCR sonucu beklendiğinden tutukluluk duruşması gıyabında yapıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı, Zanlı Pembe Kamkam’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde İthal, Alma ve Verme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Sakallı, zanlı Lefkoşa’da, Çağlayan bölgesinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 21 Ağustos 2020 tarihinde ve saat 17.00 raddelerinde zanlı Mehmet Dikmen’in tasarrufunda bulunan 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Mehmet Dikmen’in konu maddeyi zanlı Pembe Kamkam’dan aldığını itiraf ettiğini ve zanlı Kamkam’ın yasal olmayan yolla KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını belirtti. Polis memuru Serkan Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlı Pembe Kamkam’ın 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 15.10.2020 15:42
Anahtar Kelimeler:
Pembe KamkamMehmet Dikmen
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