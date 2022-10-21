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Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak

"Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Pekar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2022 Cuma 15:54
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – "Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Pekar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muharrem Pekar’ın "Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temini" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 19.10.2022 tarihinde 09.38’de Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısına GKRY' den gelip Antonio Federico adına bürünüp üzerine kendi resmini koyup sahtelemiş olduğu resmi evrak olan İtalya kimliğini görevli memura verip tedavüle sürüp KKTC'ne giriş yapıp sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirtti. Polis, adı edilen şüpheli davranışlarından dolayı sorgulanıp konu suçları işlediği tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kaldığı pansiyonda üzerinde fotoğrafı sökülen TC kimliğinin bulunduğunu belirtti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve tahkikatın geniş çaplı sürdürüldüğünden dolayı zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte Evrak
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