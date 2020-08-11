PCR sonucunu beklemeyip, karantina kuralını çiğnediler!

10.8.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu E.N.A.(E-23), E.S.Y.(E-25) ve F.K.Ö.(E-23)’nün Covid-19 test sonuçları belli olana kadar sokağa çıkmama kuralına uymayarak sokağa çıktıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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