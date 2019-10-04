Paşaköy’de evinde 7 gr uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı narkotik polisi tarafından 4.10.19 tarihinde, Paşaköy’ de Metin Kocadal’ ın evinde yapılan aramada, toplam 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bularak adı edileni tutuklayıp uyuşturucu maddelere emare olarak el koydu.
Zanlıya 3 gün tutukluluk
İkametgâh içerisinde detaylı arama gerçekleştirdiklerini belirten Kavaz,zanlının yatak odasında, 2 parça kağıt içerisinde 2 gram ve bir parça foil içerisinde de 1 gram olmak üzere toplam 3 gram daha uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde bularak emare olarak alındığını belirtti.
Emarelerin laboratuvara gönderildiğine ve meselenin henüz çok yeni olduğuna vurgu yapan tahkikat memuru Mustafa Kavaz, tahkikatını salimen yürütebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)