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'PARS' operasyonunda yakalanan zanlı mahkemede

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili bağlantısı görülen zanlı Ahmet Sinan Yaşar bugün sabah teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 19:23
'PARS' operasyonunda yakalanan zanlı mahkemede

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri 'PARS' operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili bağlantısı görülen zanlı Ahmet Sinan Yaşar bugün sabah teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olayla ilgili olguları aktardı. Atabek, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19:45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan huzurda bulunan zanlı Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo 75 gram ağırlığında ve yine ayni çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlı Ahmet Sinan Yaşarın suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Atabek, meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.  

Zanlının avukatı tutuklu yargılanması talebine itiraz etti. Zanlının avukatı müvekkiline kefil olabilecek tanıklar dinletti ve teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının Ülkede yasal bağı bulunmadığını ayrıca kalıcı bir ikametide bulunmadığından davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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Son Güncelleme: 24.11.2022 23:31
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