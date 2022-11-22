banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
Gazimağusa'da ev açma ve hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
2 farklı bölgede hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada Rum menşeli av fişeği bulundu
Bostancı Sınır Kapısında bir arabada...
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
"Girne'de değişim kaçınılmazdır"
banner404

'Pars Operasyonu' zanlısı mahkemeye çıkarıldı

22 Kasım 2022 Salı 12:04
'Pars Operasyonu' zanlısı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Alayköy'de Narkotik polislerinin bir otopark içerisinde gerçekleştirdikleri "PARS" operasyonunda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili bağlantısı görülen zanlılar Ahmet Sinan Yaşar ve Müslüm Çoban dün sabah ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olayla ilgili olguları aktardı. Atabek, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19:45’de Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi tarafından gerçekleştirilen "Pars" operasyonu sırasında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın yanına kontrol amaçlı gidildiğinde aracın yanında bulunan huzurda bulunan zanlı Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan üzerinde MYWAY yazılı siyah renk sırt çantası içerisinde 4 adet iç içe geçirilmiş vakkumlu vaziyette şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında ve yine ayni çanta içerisinde 3 ayrı şeffaf naylonda yaklaşık 100 Gram ağırlığında olmak üzere toplam 1.100 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis olayın akabinde zanlı Ahmet Sinan Yaşar ve araç içerisinde bulunan zanlı Müslüm Çoban suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Atabek, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, aranan bir kişi ve alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu belirterek zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıktı!
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıktı!
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Halil Falyalı cinayeti davası 23 Kasım'a ertelendi
Halil Falyalı cinayeti davası 23 Kasım'a ertelendi
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda karar açıklandı
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda karar açıklandı
Falyalı cinayeti davası sürüyor
Falyalı cinayeti davası sürüyor
“Yurt dışından araç getireceğim” deyip dolandırdı!
“Yurt dışından araç getireceğim” deyip dolandırdı!
Kart hırsızları tutuksuz yargılanacak!
Kart hırsızları tutuksuz yargılanacak!
2 ay tutuklu kalacaklar!
2 ay tutuklu kalacaklar!
İnsan kaçakçısı mahkemeye çıktı!
İnsan kaçakçısı mahkemeye çıktı!
Sahte ispanyol mahkeme huzuruna çıktı!
Sahte ispanyol mahkeme huzuruna çıktı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim