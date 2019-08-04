banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
257.559
DOLAR
5.5481
STERLİN
6.7373
EURO
6.1647
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Kargo paketinde uyuşturucu
KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU
Önce van araca sonra elektrik direğine çarparak durabildi
KORKUTAN KAZA
banner306
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

Parkta uyurken yakalandı

Parkta uyurken yakalandı

04 Ağustos 2019 Pazar 16:15
Parkta uyurken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Ülkemize yurtdışından turist olarak gelen ve gelir gelmez parkta yatmaya başlayan zanlı Tufan Özcan devriye gezen polisler tarafından çocuk parkında uyurken tespit edilerek tutuklandı. Derbederlik suçundan methaldar olan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Özmüezzin olayla ilgili bulguları aktardı. Özmüezzin  huzurda bulunan zanlı Tufan Özcan'ın ülkemize 2 Ağustos tarihinde 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 3 Ağustos’ta saat 23.00 sıralarında Girne Kordonboyu Caddesinde asayiş denetimleri yapıldığı bir sirada yapılan kontrolde parkta uyurken tespit edilerek zanlının belirli bir ikamet yerinin olmadığı ve nasıl geçindiği tespit edilemediğinden dolayı, derbeder vaziyette suçüstü hali ile tutuklandığı söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etap da zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Hırsızlık zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Kaçak operasyonları sürüyor...
Kaçak operasyonları sürüyor...
Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...
Uyuşturucu Narkotik ekiplerine takıldı...
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandı
Güney Kıbrıs'a geçerken yakalandı
5 aydır kaçaktı
5 aydır kaçaktı
Çek hırsızı yakalandı!
Çek hırsızı yakalandı!
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu
Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim