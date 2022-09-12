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Park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Ucuz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 16:00
Park yeri tartışması kavgaya dönüştü

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Ucuz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Ucuz’un, Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar” , “Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,  11.09.2022 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Levent Börek isimli işletme yanında Lefkoşa'da sakin Mehmet Ucuz, park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucu Lefkoşa'da sakin Ubeyd Demir'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurup yere düşürdükten sonra Mehmet Ucuz’un sağ ayağı ile Ubeyd Demir'in sağ eline basmak sureti ile sağ el serce parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını belirtti. Polis, aynı gün, Mehmet Ucuz’un Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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