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Başkasının kimliğine büründü...
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Park halindeki araçtan hırsızlık...
PARK HALİNDEKİ ARAÇTAN HIRSIZLIK
Sahte evrakla araç sattı...
SAHTE EVRAKLA ARAÇ SATTI
İnsan kaçakçısı mahkeme huzuruna çıktı...
İNSAN KAÇAKÇISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
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Park halindeki araçtan hırsızlık...

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçtan akü çalan zanlı Haluk Kasap tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Park halindeki araçtan hırsızlık...

Ercan Havaalanı yolu üzerinde park halinde bulunan araçtan akü çalan zanlı Haluk Kasap tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
Park halindeki araçtan hırsızlık...


Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olayla
ilgili bulguları aktardı. Bayır, huzurda bulunan zanlı Haluk Kasap’ın,
30.07.2019 tarihinde, saat 12.00' da, Meriç'de Eski Ercan -Lefkoşa yolu diye
bilinen yerde, anayol yanında toprak alan içerisinde kapıları kilitli vaziyette,
park halinde bulunan Meriç' de sakin Mehmet Beyoğlu'na ait CS 656 plakalı
Renault 21 marka aracın sol arka camını hasar yapmaksızın açıp konu aracın ön
gabosunu açtıktan sonra, araca monteli halde bulunan Exide marka 60ah 12v

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aküyü tasarrufunda bulunan 13 numara İngiliz anahtarı ile söküp almak suretiyle
sirkat ettiği esnada konu yerde pusu görevinde olan Demirhan Polis Karakolu
ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.
Polis memuru Bayır, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini ancak
tahkikatın devam ettiğini söyledi. Bayır, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep
etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının
soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 31.07.2019 11:55
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