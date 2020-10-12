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Park halindeki aracın yanıcı maddeyle yakılması olayında bir kişi tutuklandı

Suçunu itiraf eden şahsa ilaveten bir kişi daha aranıyor

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:20
Park halindeki aracın yanıcı maddeyle yakılması olayında bir kişi tutuklandı
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6.10.20 tarihinde Gazimağusa’da, 15 Ağustos bulvarı üzerinde bir işyerinin önünde, toprak arazi içerisinde park halinde bulunan, Feryal ve Atif Âdem’e ait JG 095 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek yakılması ile ilgili olarak sürdürülen soruşturmada zanlı olarak görülen Selim Tuğrul (E-42) derdest emri gereği 11.10.20 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 12.10.20 tarihinde kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Arif Toroslu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi verdi. PM Toroslu şehadetinde, müştekilere ait aracın yakılmasıyla ilgili sürdürülen tahkikatta ve incelenen 26 kamera görüntüsünde, bu suçu zanlının işlediğine dair makul şüphe oluşması üzerine temin edilen derdest emri gereği zanlının 11.10.20 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Aynı tarihte zanlının ikametgâhında yapılan aramada dama çıkan merdiven altındaki odada, içerisinde yağ ve benzin karışımı yanıcı madde ihtiva ettiğine inanılan bir bidon ile tarihi eser olduğuna inanılan birçok eşyanın bulunarak emare alındığını belirten PM Toroslu, zanlının mesele ile ilgili 2 gönüllü ifade verdiğini, son verdiği ikinci gönüllü ifadenin itiraf niteliğinde olduğunu söyledi.

Tahkikatın sürmekte olduğuna, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında kamera ve zanlının cep telefonu incelemelerinin yapılacağına değinen tanık polis, aranmakta olan bir şahsın ve emarelerin olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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