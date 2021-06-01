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Parjey Khan'a 3 gün tutukluluk

Kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesi ile J.S isimli kişiyi zorla araca bindirerek kaçıran zanlı Parjey Khan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Haziran 2021 Salı 14:23
Parjey Khan'a 3 gün tutukluluk
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı.

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Polis, zanlı Parjev Khan’ın zorla insan kaçırma ve KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 31.05.2021 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da Tanzimat sokak üzerinde zanlı Parjey Khan’ın kendisine olan borcu ödemediği gerekçesiyle konu bölgede ikamet etmekte olan Jony Sneık’i henüz tespit edilemeyen bir araca zorla koyup Mağusa’ya götürdüğünü anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlının 14.02.2020 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlını 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Parjey Khan
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