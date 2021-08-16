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Parayı geri verdiler, tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen cüzdanı bularak tasarrufuna geçiren zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:16
Parayı geri verdiler, tutuksuz yargılanacaklar

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir taksici tarafından düşürülen cüzdanı bularak tasarrufuna geçiren zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik huzurda bulunan zanlılar Nadir Polat ve Uğur Çamlıca’nın 10 Ağustos 2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Lefkoşa Yenişehir’de Atatürk Kültür Merkezi park alanı içerisinde Mağusa’da sakin O.K.Ö’nün düşürmüş olduğu siyah renk para cüzdanını bulup içerisinde bulunan 5500 TL, 40 Sterlin, 30 Euro nakit paralarla birlikte sirkat ettiklerini söyledi. Polis zanlıların 13 Ağustos tarihinde kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve söz konusu para cüzdanı tasarruflarında bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlıların müştekinin zararını ödediğini ve şikayetin geri çekildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

                                   

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, KKTC’de muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nadir PolatUğur Çamlıca
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