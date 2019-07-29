Para kavgası zanlıları mahkemede...

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı olayla ilgili bulguları aktardı. Yoncacı, zanlılar Shahbaz Ahmad ve Sajjad Ahmad’ın “Katle Teşebbüs”, “Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 25 Temmuz akşamı saat 23.00 raddelerinde, Girne de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde aynı yerde ikamet eden Pakistan uyruklu Shahbaz Ahmed, Tajamal Ilyas, Muhammad Azame, Sajjad Ahmad’ın bir taraf olup, para meselesinden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu, diğer tarafta bulunan Muhammed Ikram, Fahad Shazad, Shazib Ali, Wajjid Ali ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini belirtti. Polis zanlıların ağız uzunluğu 16,5 cm olan bıçağı Muhammed Ikram’ın sağ omzuna saplayıp, adı edileni yaraladıktan sonra, Fahad Shazad’ın sağ elini keserek adı edileni yaraladığını kaydetti.

Polis çavuşu Yoncacı akabinde, bıçağı Shazip Ali’nin sağ köprücük kemiğine saplayarak adı edileni ağır şekilde yaraladığını söyleyen Yoncacı, Muhammed Ikram ve Fahad Shazad’ın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Acil Servisi’nde görmüş oldukları tedavinin ardından, müşahade altına alındıklarını söyledi. Yoncacı yaralıların önceki gün taburcu oluduğunu belirtti.Meseleyle ilgili Tajama Ilyas, Shahbaz Ahmad ve Sajjad Ahmad’ın tutuklandıklarını belirten polis, olayda kullanılan bıçağın, olay yerinde tespit edilip emare olarak alındığını, zanlı Shahbaz Ahmad’ın gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyledi. Meseleyle ilgili olarak zanlı Wajjid Ali’nin halen aranmakta olduğunu, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten Yoncacı zanlıların 8 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmaları talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların poliste 8 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.