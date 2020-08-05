Para isteyip darp ettiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar ve ciddi darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Varan soruşturmanın selameti adına 2 gün tutuklu kalacak.

KOL VE BACAKLARI KIRILDI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları zanlı Muhammed Kadir Varan’ın “vahim zarar, ciddi darp” suçlarına adının karıştığını belirtti.

Polis, zanlının 01 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde zanlı Varan ve yanındaki kimliği meçhul kişinin kendilerine para vermeyen C. B. ’ye tekme atıp, darp ettiklerini ve C. B’nin burç üzerinden düşerek, kol ve bacaklarının kırılmasına sebep olduklarını aktardı.

BİRİ YAKALANDI BİRİ ARANIYOR

Polis, zanlının 05 Ağustos.2020 tarihinde saat 01.30’da Girne limanında tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Aranan bir şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

