Pansiyondaki kavga kanlı bitti!

23.03.2021 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir pansiyon içerisinde D.G.W.(E-31) aralarında çıkan tartışma sonucu V.S.’nin yüzüne yumruk atarak adı edileni darp ettikten sonra, mutfak kısmından almış olduğu ekmek bıçağı ile V.S.’yi ense, omuz ve sırt kısmından yaralamıştır. ,

Olayda yaralanan V.S. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.