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Pandemi Hastanesi şantiyesinde iş kazası, zanlı 3 gün tutuklu kalacak !

Evrim KAMALI Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Zafer Ünal dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2020 Salı 14:49
Pandemi Hastanesi şantiyesinde iş kazası, zanlı 3 gün tutuklu kalacak !
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Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Ahmet Kavan, olguları aktardı. Polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa'da LDH’i yanında bulunan Pandemi Hastanesi şantiyesi içerisinde zanlı Zafer Ünal’ın kullanmakta olduğu, dolgu malzemesi yüklü 34 SGB 77 plakalı Mercedes marka kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta tedbirsiz bir şekilde seyir etmesine müsaade ettiği Lefkoşa'da sakin Şerif Sami'yi muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu aracın sağ ön lastiğinin altına girmesine neden olup adı edilenin tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olduğunu belirtti. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını,  gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibi ile ilgili araştırmanın henüz devam ettiğini belirtti. Polis, meselenin ciddiyeti, tahkikatın henüz yeni başlamış olması, alınacak pek çok ifadenin mevcudiyeti göz önüne alındığında tahkikatı salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasın mahkemeden talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Son Güncelleme: 08.09.2020 15:11
Anahtar Kelimeler:
Pandemi Hastanesi şantiyesiMahkemeLefkoşada LDH
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