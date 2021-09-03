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Panashe Nyagato 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da çalınan bisikletini bulmak için başkasının evine izinsiz girip balkondaki bisiklete onun olup olmadığını anlamak için bakan zanlı Panashe Nyagato tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Eylül 2021 Cuma 13:08
Panashe Nyagato 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı.

Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Panashe Nyagato mülke tecavüz ve ikamet izinsiz KKTC'de ikamet etmek suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, 31 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "mülke tecavüz" meselesi ile ilgili olarak 02 Eylül 2021 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış olan Lefkoşa'da sakin Panashe Nyagato'nun yapılan muhaceret kontrolünde 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren toplamda 1715 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının ilgili tarihte, 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ikametgâhın kapısını çalıp, evin balkonundaki bisikletin çalınan bisikleti olup, olmadığını görmek için izinsiz girip, evden ayrıldığını anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının KKTC'de geldiği tarihten beridir ne yaptığı ve KKTC'de öğrenci olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirterek, bu aşamada zanlının tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Panashe Nyagato
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