Paketçinin burnunu kırdı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cem Taşkıran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı Cem Taşkıran Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Servet Somuncuoğlu Sokak üzerinde, Lefkoşa da sakin Cem Taşkıran’ın trafik meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin Abdurrahman Yayar’ın (E-25, Paketçi, KKTC) yüzüne yumruk atmak sureti ile adı edilenin sağ elmacık kemiğinin kırılmasına, sağ dudak kısmını ise ısırmak sureti ile 4 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Polis, aynı gün(21.11.2021) Abdurrahman Yayar’ın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor kontrolünden geçirilip, sağlık raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22.11.2021 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca, zanlının 31.08.2020 tarihinde Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 448/2020 sayılı teminata bağlandığını ve teminat emri gereği KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine 3000 TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir muteber kefilin 60.000 TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına emir verildiğini anlattı. Polis, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de çalışma izni ile bulunduğunu belirtip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.