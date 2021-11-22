banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Geçişlerde yeni düzenleme
Geçişlerde yeni düzenleme
Casino İşletmecileri Birliği'nden Kurucu Cumhurbaşkanı'na vefa
CİB'den Denktaş'a vefa
Meclis Genel Kurulu’nda 2022 Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmeler başladı
Bütçe Meclis'te görüşülüyor
İpin ucu kaçıyor!..
İpin ucu kaçıyor!..
banner405

Paketçinin burnunu kırdı!

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cem Taşkıran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:46
Paketçinin burnunu kırdı!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Cem Taşkıran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlı Cem Taşkıran Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Servet Somuncuoğlu Sokak üzerinde, Lefkoşa da sakin Cem Taşkıran’ın trafik meselesi yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa'da sakin Abdurrahman Yayar’ın (E-25, Paketçi, KKTC) yüzüne yumruk atmak sureti ile adı edilenin sağ elmacık kemiğinin kırılmasına, sağ dudak kısmını ise ısırmak sureti ile 4 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Polis, aynı gün(21.11.2021) Abdurrahman Yayar’ın, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor kontrolünden geçirilip, sağlık raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının 22.11.2021 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, ayrıca, zanlının 31.08.2020 tarihinde Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak 448/2020 sayılı teminata bağlandığını ve teminat emri gereği KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine 3000 TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı bir muteber kefilin 60.000 TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına emir verildiğini anlattı. Polis, zanlının TC vatandaşı olup, KKTC'de çalışma izni ile bulunduğunu belirtip, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cem Taşkıran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte pcr testi ile yakalandılar
Sahte pcr testi ile yakalandılar
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi!
Ağır ceza mahkemesinden sanığa beraat kararı
Ağır ceza mahkemesinden sanığa beraat kararı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Polisten haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
Polisten haberler
3 ilçede asayiş ve trafik denetimi
3 ilçede asayiş ve trafik denetimi
Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk
Cinsel saldırı ve cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan şahsa 2 gün tutukluluk
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim