banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113367
ALTIN
285.869
DOLAR
5.9334
STERLİN
7.6772
EURO
6.5870
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dörtyol Kavşağı'nda büyük kaza! 1 yaralı
YİNE KAZA!
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...

Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

Selin Özbilgin'in olayla hiç bir ilgisi yok!

Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

Selin Özbilgin'in olayla hiç bir ilgisi yok!

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:32
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık melesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlı Ramazan Öztaş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla ilgili tutuklanan zanlı Selin Özbilgin ise olayla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 10 – 11 Aralık 2019 tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yapmakta olduğu Özyüksel Mobilya isimli iş yerine ön kapıyı kasten ve kanunsuz olarak hasar yaparak açıp giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci katta ofis odasındaki masanın sağ çekmecesinde içerisinde muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını sirkat edip ayni yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın huzurda bulunan zanlı Ramazan Öztaş’ın olayla bağı olabileceğini belirtti. Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı ve sorunlu olarak işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini alınan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek zanlının lehine veya aleyhine olabilecek hususların ortaya çıkarıla bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Özyüksel MobilyaRamazan Öztaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...
İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...
Alkol hırsızlığı soruşturması tamamlandı
Alkol hırsızlığı soruşturması tamamlandı
Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi
Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da zorla insan kaçırma
Gazimağusa’da zorla insan kaçırma
Uyuşturucu zanlısı 3 kişiden ikisi serbest kaldı
Uyuşturucu zanlısı 3 kişiden ikisi serbest kaldı
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Gazimağusa’da kundaklama
Gazimağusa’da kundaklama
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
Deliller zanlıları gösteriyor ancak suçlamaları kabul etmiyorlar...
Deliller zanlıları gösteriyor ancak suçlamaları kabul etmiyorlar...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim