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Öztaş tutuksuz yargılanacak

Öztaş tutuksuz yargılanacak

27 Aralık 2019 Cuma 17:07
Öztaş tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık melesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlı Ramazan Öztaş bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun 10 – 11 Aralık 2019 tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan ve işletmeciliğini Recep Yüksel’in yapmakta olduğu Özyüksel Mobilya isimli iş yerine ön kapıyı kasten ve kanunsuz olarak hasar yaparak açıp giren meçhul şahıs veya şahısların ikinci katta ofis odasındaki masanın sağ çekmecesinde içerisinde muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, Çeşitli Bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını sirkat edip ayni yerden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi. Erdelhun olayın polisin bilgisine 11 Aralık 2019 tarihinde rapor edilmiş olup soruşturma başlatıldığını, olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen aracın huzurda bulunan zanlı Ramazan Öztaş’ın olayla bağı olabileceğini belirtti. Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı ve sorunlu olarak işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini alınan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, olay mahallinde görülen aracın, iki sat sonra zanlının kaldığı apartmanın önüne geldiği ve sadece sakalı görülen kişinin zanlı olduğuna inandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan ÖztaşÖzyüksel Mobilya
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