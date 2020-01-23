Özgürgün'ün duruşması 30 Ocak’ta

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demokrat Parti ile Hüseyin Özgürgün, Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava bugün görüşüldü. Davada KKTC Başsavcılığı ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları kaydetti ve duruşma olarak 30 Ocak’a ertelendi.