banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111086
ALTIN
279.016
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7443
EURO
6.5587
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Özdilaver 3 gün daha tutuklu kalacak

Özdilaver 3 gün daha tutuklu kalacak

17 Aralık 2019 Salı 16:43
Özdilaver 3 gün daha tutuklu kalacak

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde meydana gelen adam kaçırma soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Danyal Özdilaver bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, olguları aktardı. Polis, 02.12.2019 tarihinde Adli Şube’ye gelen bilgide saat 20.00’de Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip, elleri ve ayakları bağlanıp, müştekiye ait 9 milimetre çapındaki tabancayı kafasına dayayıp, “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı. Polis, müştekinin çantasındaki 100 Euro ve bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti. Polis, zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyen polis, aracında 13.10.2019 tarihinde evine maskeli kişilerce girilen Nijerya uyruklu müştekiye ait I-Phone marka cep telefonu bulunduğunu belirtti.  Polis, Demirhan’da gerçekleşen maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ve olay mahallindeki araç lastik izleriyle zanlının aracının izlerinin örtüştüğünü söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptanoğlu, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Danyal ÖzdilaverSüheyla ArgüdenAdam Kaçırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı
Çalışma arkadaşının burun kemiğini kıran zanlı teminata bağlandı
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Hırsızlık soruşturması devam ediyor
Mertdağ tutuksuz yargılanacak
Mertdağ tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık soruşturması derinleşiyor
Hırsızlık soruşturması derinleşiyor
Mağazada hırsızlık
Mağazada hırsızlık
Liz geçit vermedi
Liz geçit vermedi
Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı
Ercan'dan çıkış yapmak isterken tutuklandı
Su ürünleri yasasına aykırı hareket
Su ürünleri yasasına aykırı hareket
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim