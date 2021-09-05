Özcan Korel Kutgün ve Ali Artık'ın ölüm nedenleri

03.09.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Namık Meydanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Özcay Korel KUTGÜN (E-62)’ün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “siroz ve iç kanama” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

01.09.2021 tarihinden beri kayıp olarak aranan ve 04.09.2021 tarihinde Derince köyünün güney kısmında ormanlık alan içerisinde ölü olarak bulunan Ali ARTIK (E-78)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Her iki ölümle ilgili soruşturma devam etmektedir.