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Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi

Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:34
Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi

Özbayrak’ın davası 26 Haziran’a ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle polislikten atılan Müfettiş Ali Özbayrak’ın ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) yaptığı başvuru bugün ileri bir tarihe ertelendi. YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurunda görülen bugünkü ara emri duruşmada, Başsavcı yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, ara emrine karşı dava dosyaladıklarını beyan etti. Dava görüşülmek üzere 26 Haziran’a ertelendi. Müfettiş Ali Özbayrak, kararın hukuka aykırı olduğunu savunup, ara emri talep etmişti.

Mahkeme, tek taraflı ara emri verilmesi yerine, davalıların da görüşü alınmak üzere istidanın davalılara tebliğine emir vermişti.

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDY
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