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Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi

Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:26
Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi

Özbayrak’ın davası 17 Haziran’a ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle polislikten atılan Müfettiş Ali Özbayrak’ın ara emri talebiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne (YİM) yaptığı başvuru dün ileri bir tarihe ertelendi.

YİM Yargıcı Beril Çağdal’ın huzurunda görülen dünkü ara emri duruşmada, Başsavcı yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, davanın evraklarını incelemek için süre talep etti. Dava görüşülmek üzere 17 Haziran’a ertelendi. Müfettiş Ali Özbayrak, kararın hukuka aykırı olduğunu savunup, ara emri talep etmişti. Mahkeme, tek taraflı ara emri verilmesi yerine, davalıların da görüşü alınmak üzere istidanın davalılara tebliğine emir vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Müfettiş Ali ÖzbayrakFETÖPDY
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