Öz kardeşinin 10 yaşındaki kızına cinsel tecavüzde bulunan sanığa 23 yıl hapis cezası

Öz kardeşinin 10 yaşındaki kız çocuğuna 2 yıl boyunca annesini öldürmekle tehdit ederek defalarca tecavüz edip bekaretini kaybetmesine neden olan sanık Fatih Bozkurt hakkındaki karar Ağır ceza mahkemesi tarafından verildi ve sanık 23 yıl hapislikle cezalandırıldı.

Bugün 08.09.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam eden başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi huzurunda görüşülen ve sanık Fatih Bozkurt aleyhine getirilen 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, yakın akraba ile cinsi münasebet, çocuğun cinsel istismarı, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla yasa dışı alıkoyma ve vahim zarar dosyasını karara bağladı ve sanık Fatih Bozkurt’ u 23 yıl hapse mahkum etti.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda bu gibi suçların önemine dikkat çekti. Cinsel suçları işlemeye meyilli kişiler hakkında uzun süreli ve ibret verici cezalar verilmesi gerekmektedir diyen kıdemli yargıç Şenol, verilecek cezanın süresi ağır görülse bile toplum içindeki büyük acıların önlenmesi bakımından etkili olacaktır dedi.

Tüm zamanlarda müşteki kıza mesajlar gönderip taciz eylemlerinde bulunan ve aralarında geçen cinsel tecavüz olayını hiç kimseye anlatmaması ve anlatması halinde annesini öldürmekle tehdit edip rızası hilafına cinsel tecavüzü 2 yıl boyunca sürdüren sanığın bu eylemi müşteki annesinin ortaya çıkarmasıyla son bulmamış olsaydı sanığın eylemini devam etmiş olacaktı diyen Şenol, bu eylemin sanık aleyhine ağırlaştırılmış unsur olarak değerlendirilmiştir dedi.

Sanığın işlemiş olduğu tüm cinsel suç fiillerini görüntülü olarak cep telefonu vasıtası ile kaydedip bunları kayıtta tutmasının da sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğine işaret eden Şenol, müşteki annesinin olayı öğrenip polisi haberdar etmemiş olsaydı sanığın müştekiye karşı tecavüz eylemine devam etmiş olacağına değindi.

Her davanın kendine has özel olgu ve bulguları olduğuna değinen Şenol, verilen cezaların da değişken olabileceğinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaptıktan sonra, 10 yaşındaki kendi öz yeğeni kız çocuğuna 2 yıl boyunca korkutmak ve tehdit etmek suretiyle tecavüz suçu işleyip bekaretini kaybetmesine ve ömür boyu bu utancı taşımasına neden olan sanığa uzun süreli ve ibret verici bir ceza verilmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Sanığın 10 yaşındaki kız çocuğu yeğenine karşı işlediği bu suç nedeniyle ömür boyu taşıyacağı yük verilecek cezanın kat kat üstünde olacaktır diyen Şenol, duruşmanın son safhasında sanığın fikir değişikliği yapıp aleyhinde getirilen tüm suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Sonuç olarak sanık aleyhinde ve lehindeki tüm unsurları değerlendirildiğini belirten Şenol, aleyhinde getirilen tüm davalardan oy birliğiyle suçlu buldukları sanığı 23 yıl hapse mahkum ettiklerini söyledi.(MHA)