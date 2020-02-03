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Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı

Tutuksuz yargılacak..

Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı

Tutuksuz yargılacak..

03 Şubat 2020 Pazartesi 18:14
Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı

Öz babasının aracını yakmıştı teminatla serbest kaldı

31.1.20 akşamı Gazimağusa’da birlikte ikamet ettiği üvey babası ile tartıştıktan sonra annesinde ayrı başka bir bayanla evli ve Dörtyol köyüne kalan öz babası M.T’  nin ikametgâhına giderek betonarme garaj içerisinde bulunan NY. 609 plakalı aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kasti hasar yapan T.T (E-17) tutuklanmıştı. Zanlı 1.2.20 tarihinde Yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 3.2.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Ramadan Deniz, zanlının, 31.1.20 akşamı birlikte ikamet ettiği üvey babası ile tartışma yaşadıktan sonra arkadaşları ile birlikte Dörtyol köyüne giderek geç saatlere kadar vakit geçirdiklerini aktardı.

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Daha sonra arkadaşları tarafından Dörtyol köyünde sakin amcasının evi önüne bırakıldığına değinen Deniz, zanlının saat 01.30 raddelerinde Dörtyol köyünde ikamet eden öz babasının ikametgâhına gittiğini belirtti. İkametgâhın yanındaki betonarme garaj içerisinde bulunan öz babası MT ile eşi B.T adına kayıtlı aracın arka kısmına öz babasının kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle yanıcı madde dökmek ve siyah bir çakmakla ateşlemek suretiyle aracın hasar görmesine neden olduğunu söyledi.

Zanlının ayni gün kendi isteğiyle Dörtyol Polis Karakoluna gelerek teslim olduktan sonra mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğine vurgu yapan Deniz, zanlının gönüllü ifadesinde ve okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis memuru Deniz, tahkikatın bundan sonraki aşamasında etki etme olanağı bulunmadığı cihetle zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlının teminat duruşması yargıcın direktifi doğrultusunda amcası, yengesi ve üvey babası yanında olduğu halde yapıldı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler KKTC vatandaşı olan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi yanında 7000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı ayni gün serbest bırakıldı. (MHA)

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